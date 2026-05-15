|
15.05.2026 06:31:29
S Mobility präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
S Mobility hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,810 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei S Mobility ein Gewinn pro Aktie von -1,680 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,61 Prozent auf 4,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.