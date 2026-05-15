S Mobility präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

S Mobility hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,810 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei S Mobility ein Gewinn pro Aktie von -1,680 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,61 Prozent auf 4,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at