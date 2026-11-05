S Mobility: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

S Mobility hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,80 Prozent auf 1,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at