S Mobility zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S Mobility stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,28 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei S Mobility noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat S Mobility mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at