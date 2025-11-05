S-Oil informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

S-Oil hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 542,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1771,000 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat S-Oil mit einem Umsatz von insgesamt 8 415,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8 840,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,81 Prozent verringert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 932,47 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 8 294,01 Milliarden KRW umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at