05.11.2025 06:31:28
S-Oil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
S-Oil veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 542,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1765,000 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8 415,40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8 840,62 Milliarden KRW umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 932,47 KRW sowie einem Umsatz von 8 294,01 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.
