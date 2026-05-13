S-Oil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

S-Oil hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6183,21 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -383,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,53 Prozent zurück. Hier wurden 8 942,69 Milliarden KRW gegenüber 8 990,53 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2884,89 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 9 084,17 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at