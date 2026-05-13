S-Oil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

S-Oil hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 6183,21 KRW gegenüber -377,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 8 942,69 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S-Oil 8 990,53 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2884,89 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 9 084,17 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at