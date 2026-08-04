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04.08.2026 06:31:29
S-Oil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
S-Oil ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat S-Oil die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4413,06 KRW gegenüber -567,000 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11 343,49 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 8 048,50 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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