S-Oil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

S-Oil lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 12311,65 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 543,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat S-Oil 11 968,69 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8 415,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at