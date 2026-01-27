S-Oil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

S-Oil hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2272,64 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1125,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8 792,60 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8 917,08 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2775,92 KRW sowie einen Umsatz von 8 493,01 Milliarden KRW belaufen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1860,13 KRW gegenüber -1634,000 KRW je Aktie im Vorjahr.

S-Oil hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 34 247,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36 637,03 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1362,93 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 34 063,53 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at