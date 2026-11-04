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04.11.2026 06:31:28
S-Oil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
S-Oil hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12311,65 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte S-Oil ein EPS von 549,00 KRW je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat S-Oil mit einem Umsatz von insgesamt 11 968,69 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8 415,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 42,22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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