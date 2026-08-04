S-Oil stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S-Oil hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4413,06 KRW. Im Vorjahresviertel waren -574,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8 048,50 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 343,49 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at