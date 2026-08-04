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04.08.2026 06:31:29
S-Oil stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
S-Oil hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4413,06 KRW. Im Vorjahresviertel waren -574,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8 048,50 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 343,49 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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