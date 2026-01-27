S-Oil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

S-Oil hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2272,64 KRW. Im letzten Jahr hatte S-Oil einen Gewinn von -1132,000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,40 Prozent zurück. Hier wurden 8 792,60 Milliarden KRW gegenüber 8 917,08 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2775,92 KRW je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8 493,01 Milliarden KRW gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1860,13 KRW gegenüber -1659,000 KRW je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat S-Oil im vergangenen Geschäftsjahr 34 247,00 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S-Oil 36 637,03 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1362,93 KRW sowie einen Umsatz von 34 063,53 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at