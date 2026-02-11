S P Capital Financing legte Quartalsergebnis vor

S P Capital Financing gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 3,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei S P Capital Financing noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 223,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S P Capital Financing einen Umsatz von 13,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at