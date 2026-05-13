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13.05.2026 06:31:29
S P Capital Financing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
S P Capital Financing hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,73 INR gegenüber -0,100 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S P Capital Financing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 154,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -9,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 16,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,85 INR. Im Vorjahr hatte S P Capital Financing 1,50 INR je Aktie erwirtschaftet.
S P Capital Financing hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 116,31 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 54,46 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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