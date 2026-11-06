S P Capital Financing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S P Capital Financing hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,41 INR gegenüber 3,88 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 20,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 52,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S P Capital Financing 43,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at