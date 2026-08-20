S P Setia Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

S P Setia Bhd hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei S P Setia Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 821,4 Millionen MYR, gegenüber 943,7 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at