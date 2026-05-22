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22.05.2026 06:31:29
S P Setia Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
S P Setia Bhd hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei S P Setia Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 826,5 Millionen MYR – ein Plus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S P Setia Bhd 770,7 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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