S P Setia Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

S P Setia Bhd hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 MYR gegenüber 0,020 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,63 Milliarden MYR ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,090 MYR, nach 0,100 MYR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 4,22 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem S P Setia Bhd 5,29 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at