|
02.03.2026 06:31:29
S P Setia Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
S P Setia Bhd hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 MYR gegenüber 0,020 MYR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,63 Milliarden MYR ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,090 MYR, nach 0,100 MYR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 4,22 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem S P Setia Bhd 5,29 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.