S P Setia Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

S P Setia Bhd hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte S P Setia Bhd ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat S P Setia Bhd im vergangenen Quartal 672,6 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S P Setia Bhd 872,3 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at