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12.11.2026 06:31:28
S P Setia Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
S P Setia Bhd hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte S P Setia Bhd ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat S P Setia Bhd im vergangenen Quartal 672,6 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S P Setia Bhd 872,3 Millionen MYR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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