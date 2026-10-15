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15.10.2026 06:31:29
S-Pool: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
S-Pool hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,43 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,42 JPY je Aktie in den Büchern standen.
S-Pool hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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