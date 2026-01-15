15.01.2026 06:31:29

S-Pool legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

S-Pool äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

S-Pool hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,32 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,27 Prozent auf 7,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte S-Pool 7,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,44 JPY. Im Vorjahr waren 26,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 26,03 Milliarden JPY, während im Vorjahr 25,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen