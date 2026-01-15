S-Pool legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

S-Pool äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

S-Pool hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,32 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,27 Prozent auf 7,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte S-Pool 7,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,44 JPY. Im Vorjahr waren 26,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 26,03 Milliarden JPY, während im Vorjahr 25,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

