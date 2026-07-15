S-Pool stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S-Pool hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte S-Pool 3,99 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat S-Pool im vergangenen Quartal 6,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S-Pool 6,37 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at