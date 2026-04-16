S-Pool zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S-Pool hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei S-Pool ein EPS von 1,24 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,13 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,94 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at