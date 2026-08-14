S R K Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

S R K Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 294,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at