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01.06.2026 06:31:29
S R K Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
S R K Industries stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 274,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S R K Industries 305,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,710 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei S R K Industries ein Gewinn pro Aktie von 0,560 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat S R K Industries 1,22 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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