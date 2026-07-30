|
30.07.2026 13:29:00
s Real - Immobilienmarkt noch nicht ganz fit
"Der österreichische Immobilienmarkt befindet sich 2026 somit auf dem Weg der Stabilisierung", teilte s Real mit. Er entwickle sich wieder organischer und sei "weniger geprägt von Überhitzung oder übermäßiger Zurückhaltung". Bis von einem nachhaltig gesunden Markt gesprochen werden könne, brauche es jedoch weitere Entwicklungen - "insbesondere beim Neubau und beim leistbaren Wohnraum".
Die Finanzierungssituation habe sich verbessert, doch Leistbarkeit bleibe ein zentrales Thema. Die Käuferinnen und Käufer verglichen Angebote genau. "Diese Preissensibilität trägt dazu bei, dass sich Immobilienpreise wieder stärker am tatsächlichen Wert des jeweiligen Objekts orientieren", strich das Immobilienmaklerunternehmen hervor.
Zu wenig neuer Wohnraum
Der Markt ist den Angaben zufolge "regional jedoch sehr selektiv". Herausfordernd bleibe es vor allem im Bereich Neubau-Erstbezug: "In vielen Regionen wird aktuell zu wenig neuer Wohnraum geschaffen, was langfristig zu Engpässen führen kann", so s Real. Am Mietmarkt sei die hohe Nachfrage bereits spürbar. "Insbesondere in Städten und Ballungsräumen stellt die Verfügbarkeit leistbaren Wohnraums viele Haushalte vor Herausforderungen."
"Ein gesunder Immobilienmarkt braucht ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage, leistbare Rahmenbedingungen sowie eine nachhaltige Wertentwicklung", betonte s-Real-Immobilien-Chefin Martina Hirsch. Moderate Preissteigerungen seien dabei ein wichtiges Signal. "Sie zeigen Stabilität und Werterhalt, ohne eine erneute Überhitzung zu fördern."
kre/ivn
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mti deutlichen Gewinnen -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich im Plus.