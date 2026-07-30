s Real - Immobilienmarkt noch nicht ganz fit

Der heimische Immobilienmarkt hat heuer Branchenangaben zufolge erste Anzeichen einer leichten Erholung gezeigt. Der Markt sei "noch nicht ganz fit, aber deutlich stabiler", zog das Maklerunternehmen s Real am Donnerstag Halbjahresbilanz. "Die Transaktionszahlen steigen in vielen Regionen wieder spürbar an", berichtete das Tochterunternehmen der Erste Bank und Sparkassen. Die Preise entwickelten sich überwiegend stabil oder stiegen moderat.

"Der österreichische Immobilienmarkt befindet sich 2026 somit auf dem Weg der Stabilisierung", teilte s Real mit. Er entwickle sich wieder organischer und sei "weniger geprägt von Überhitzung oder übermäßiger Zurückhaltung". Bis von einem nachhaltig gesunden Markt gesprochen werden könne, brauche es jedoch weitere Entwicklungen - "insbesondere beim Neubau und beim leistbaren Wohnraum".

Die Finanzierungssituation habe sich verbessert, doch Leistbarkeit bleibe ein zentrales Thema. Die Käuferinnen und Käufer verglichen Angebote genau. "Diese Preissensibilität trägt dazu bei, dass sich Immobilienpreise wieder stärker am tatsächlichen Wert des jeweiligen Objekts orientieren", strich das Immobilienmaklerunternehmen hervor.

Zu wenig neuer Wohnraum

Der Markt ist den Angaben zufolge "regional jedoch sehr selektiv". Herausfordernd bleibe es vor allem im Bereich Neubau-Erstbezug: "In vielen Regionen wird aktuell zu wenig neuer Wohnraum geschaffen, was langfristig zu Engpässen führen kann", so s Real. Am Mietmarkt sei die hohe Nachfrage bereits spürbar. "Insbesondere in Städten und Ballungsräumen stellt die Verfügbarkeit leistbaren Wohnraums viele Haushalte vor Herausforderungen."

"Ein gesunder Immobilienmarkt braucht ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage, leistbare Rahmenbedingungen sowie eine nachhaltige Wertentwicklung", betonte s-Real-Immobilien-Chefin Martina Hirsch. Moderate Preissteigerungen seien dabei ein wichtiges Signal. "Sie zeigen Stabilität und Werterhalt, ohne eine erneute Überhitzung zu fördern."

kre/ivn