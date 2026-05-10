AS Capital Aktie
ISIN: US00215R1014
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10.05.2026 06:00:00
S-Reit acquisitions regain momentum as capital reopens
[SINGAPORE] Acquisition activity among Singapore Reits (S-Reits) has picked up this year, signalling a measured return to growth as financing conditions stabilise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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