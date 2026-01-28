Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|
28.01.2026 01:00:00
S-Reits set for first DPU recovery in four years: Julius Baer
Singapore’s retail and office sectors are well placed to benefit this year, the analyst saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
Analysen zu Julius Bär
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Baer Gruppe AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th a Sh
|13,70
|0,74%
|Julius Bär
|70,04
|0,32%