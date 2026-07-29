S S Organics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

S S Organics veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,57 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 370,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte S S Organics 151,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at