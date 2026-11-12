S S Organics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

S S Organics präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,74 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,330 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat S S Organics im vergangenen Quartal 334,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 135,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S S Organics 142,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at