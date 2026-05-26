S S Organics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S S Organics hat am 23.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,45 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S S Organics -0,600 INR je Aktie generiert.

S S Organics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,750 INR gegenüber -2,690 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat S S Organics im vergangenen Geschäftsjahr 1,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S S Organics 1,09 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at