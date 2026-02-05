S S Organics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

S S Organics hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,32 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei S S Organics ein EPS von -1,070 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat S S Organics 339,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 332,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at