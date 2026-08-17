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17.08.2026 06:31:29
S S Power Switchgear legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
S S Power Switchgear äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das S S Power Switchgear ein Ergebnis je Aktie von 1,43 INR vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat S S Power Switchgear in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 712,1 Millionen INR im Vergleich zu 593,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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