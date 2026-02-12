S S Power Switchgear mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

S S Power Switchgear hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 INR, nach -4,280 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat S S Power Switchgear mit einem Umsatz von insgesamt 790,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 101,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at