S Science: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S Science hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

S Science hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 352,3 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at