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17.08.2026 06:31:29
S Science präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
S Science hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
S Science vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,90 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat S Science im vergangenen Quartal 180,0 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S Science 159,1 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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