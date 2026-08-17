S Science präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

S Science hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

S Science vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,90 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat S Science im vergangenen Quartal 180,0 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S Science 159,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at