S Science präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

S Science hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 5,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S Science -0,720 JPY je Aktie eingenommen.

S Science hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 175,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at