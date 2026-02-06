S V Global Mill: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

S V Global Mill hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 556,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S V Global Mill einen Umsatz von 18,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at