S V Global Mill stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S V Global Mill hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

S V Global Mill vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,67 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 18,8 Millionen INR gegenüber 14,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,990 INR. Im Vorjahr hatten 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 67,28 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 63,31 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at