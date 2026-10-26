S V Global Mill stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S V Global Mill hat sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte S V Global Mill -0,390 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat S V Global Mill mit einem Umsatz von insgesamt 119,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1437,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at