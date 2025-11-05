|
05.11.2025 06:31:28
S V Global Mill: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
S V Global Mill hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das S V Global Mill ein Ergebnis je Aktie von -0,010 INR vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65,36 Prozent zurück. Hier wurden 7,8 Millionen INR gegenüber 22,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
