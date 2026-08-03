S1: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

S1 hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1230,32 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei S1 noch ein Gewinn pro Aktie von 1541,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 723,13 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 732,66 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at