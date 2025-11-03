S1 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S1 hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1270,95 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1607,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent auf 698,74 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 682,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at