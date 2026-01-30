|
S1 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
S1 äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 951,52 KRW gegenüber 1135,00 KRW im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 783,90 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S1 einen Umsatz von 763,50 Milliarden KRW eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4699,23 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte S1 5227,00 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,02 Prozent auf 2 889,41 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 804,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
