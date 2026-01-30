30.01.2026 06:31:29

S1 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S1 äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 951,52 KRW gegenüber 1135,00 KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 783,90 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S1 einen Umsatz von 763,50 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4699,23 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte S1 5227,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,02 Prozent auf 2 889,41 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 804,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen