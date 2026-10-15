S1 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

S1 hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1303,40 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte S1 1428,00 KRW je Aktie verdient.

S1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 716,71 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 698,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at