S4E Spolka Akcyjna: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S4E Spolka Akcyjna hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,30 PLN. Im letzten Jahr hatte S4E Spolka Akcyjna einen Gewinn von 1,12 PLN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 106,9 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 4,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S4E Spolka Akcyjna 112,4 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at