S4E Spolka Akcyjna hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

S4E Spolka Akcyjna präsentierte in der am 20.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,00 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte S4E Spolka Akcyjna 2,08 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 214,9 Millionen PLN – ein Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S4E Spolka Akcyjna 186,9 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,94 PLN beziffert. Im Vorjahr hatten 4,06 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 515,35 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte S4E Spolka Akcyjna einen Umsatz von 459,74 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at