Saab (B) Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saab (B) Un ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saab (B) Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saab (B) Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,13 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saab (B) Un 1,67 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at