Saab (B) Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saab (B) Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,090 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,30 Prozent auf 1,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at